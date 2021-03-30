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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحة كردستان العراق تقرر استمرار إغلاق المدارس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:40 م
كردستان العراق
كردستان العراق
منار أحمد
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قررت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق المدارس، حسبما أعلنت قناة "السومرية" نيوز العراقية.

وأعلن وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي، جملة من القرارات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، شملت استمرار غلق المدارس والمعاهد والكليات، وإغلاق نقاط السيطرة بين إقليم كردستان والمدن العراقية.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي، إنه تقرر استمرار غلق المدارس والمعاهد والكليات حتى 10 أبريل المقبل، وتستثنى من ذلك الامتحانات المقررة في الكليات والمعاهد.

كما تقرر غلق نقاط السيطرة بين مدن إقليم كردستان  والمدن العراقية تمامًا في أيام الخميس والجمعة والسبت، حسب وزير الصحة.

وأشار برزنجي إلى إغلاق المطاعم والمقاهي من التاسعة ليلًا حتى السادسة صباحًا، فضلًا عن ضرورة استمرار إجراء فحص الكشف عن كورونا في المنافذ الحدودية والمطارات لكل القادمين إلى إقليم كردستان.

وبشأن الدوام في دوائر الدولة أكد أنه "يتوقف الدوام فيها خلال أيام الخميس والجمعة والسبت".

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