الحماية المدنية تسيطر على حريق استمر 24 ساعة بالوادى الجديد

كشف رجال الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد عن تفاصيل حريق قرية القلمون الذي ظل 24 ساعة متواصلة حول النيران الملتهبة والمشتعلة في أشجار النخيل حتي تمت السيطرة عليه، وجار عملية التبريد الآن.جاء ذلك تحت قيادة العقيد مصطفى عبدالحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد، والرائد خالد عمر، رئيس وحدة الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة، والنقيب أشرف رشدي، رئيس وحدة الأمن والتحريات بوحدة الداخلة.وأكد الرائد خالد عمر، رئيس وحدة الحماية المدنية بالداخلة، أنه بفضل الله تمت السيطرة تماما على الحريق الذي نشب في أشجار النخيل بقرية القلمون بداية من الساعة الواحدة ظهر أمس الإثنين حتي صباح اليوم الثلاثاء بعد الانتهاء منه، وجار عملية التبريد، حيث امتدت النيران إلي المزارع المجاورة بفعل شدة وقوة الرياح.وأضاف رئيس وحدة الحماية المدنية في الداخلة أن رجال الحماية المدنية مستعدون للتضحيات من أجل مصر وشعبها، مؤكدا أن هذا العمل واجب وطني على كل مصري شريف يعشق هذا البلد الطيب أهله، وقد شاهدنا جميعا أمس ما قدمه رجال القوات البحرية بقناة السويس بعد نجاح تحريك وتعويم السفينة الجانحة وفتح قناة السويس شريان الحياة لمصر.وأكد شهود عيان أن النيرات التهمت عددا كبيرا من النخيل والأشجار المثمرة على مساحة 15 فدانا تقريبا وبطول 2 كيلومتر تقريبا، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقوات الحماية المدنية على استمرار وجودهم خلال 24 ساعة متواصلة بين حصار النيران الملتهبة والأدخنة الكثيفة.وكان اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير بعزبة عين القضا التابعة لقرى القلمون بالداخلة، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارات الوحدات المحلية لمكان وسيارات الإسعاف تحسبًا لأي حالات اختناق في موقع الحريق الذي استمر ما يقارب 10 ساعات متواصلة بعد انتقالها للمزارع المجاورة بسبب شدة الرياح، حيث نجحت الحماية المدنية والإطفاء في السيطرة عليه دون خسائر بشرية.وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.