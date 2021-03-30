رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق استمر 24 ساعة بالوادى الجديد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:25 م
رجال الحماية المدنية
رجال الحماية المدنية
محمد مهدي
طباعة
كشف رجال الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد عن تفاصيل حريق قرية القلمون الذي ظل 24 ساعة متواصلة حول النيران الملتهبة والمشتعلة في أشجار النخيل حتي تمت السيطرة عليه، وجار عملية التبريد الآن.

جاء ذلك تحت قيادة العقيد مصطفى عبدالحي، مدير إدارة الحماية المدنية بالوادي الجديد، والرائد خالد عمر، رئيس وحدة الحماية المدنية والإطفاء بمركز الداخلة، والنقيب أشرف رشدي، رئيس وحدة الأمن والتحريات بوحدة الداخلة.

وأكد الرائد خالد عمر، رئيس وحدة الحماية المدنية بالداخلة، أنه بفضل الله تمت السيطرة تماما على الحريق الذي نشب في أشجار النخيل بقرية القلمون بداية من الساعة الواحدة ظهر أمس الإثنين حتي صباح اليوم الثلاثاء بعد الانتهاء منه، وجار عملية التبريد، حيث امتدت النيران إلي المزارع المجاورة بفعل شدة وقوة الرياح.

وأضاف رئيس وحدة الحماية المدنية في الداخلة أن رجال الحماية المدنية مستعدون للتضحيات من أجل مصر وشعبها، مؤكدا أن هذا العمل واجب وطني على كل مصري شريف يعشق هذا البلد الطيب أهله، وقد شاهدنا جميعا أمس ما قدمه رجال القوات البحرية بقناة السويس بعد نجاح تحريك وتعويم السفينة الجانحة وفتح قناة السويس شريان الحياة لمصر.

وأكد شهود عيان أن النيرات التهمت عددا كبيرا من النخيل والأشجار المثمرة على مساحة 15 فدانا تقريبا وبطول 2 كيلومتر تقريبا، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقوات الحماية المدنية على استمرار وجودهم خلال 24 ساعة متواصلة بين حصار النيران الملتهبة والأدخنة الكثيفة.

وكان اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير بعزبة عين القضا التابعة لقرى القلمون بالداخلة، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء وسيارات الوحدات المحلية لمكان وسيارات الإسعاف تحسبًا لأي حالات اختناق في موقع الحريق الذي استمر ما يقارب 10 ساعات متواصلة بعد انتقالها للمزارع المجاورة بسبب شدة الرياح، حيث نجحت الحماية المدنية والإطفاء في السيطرة عليه دون خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.
الحماية المدنية تسيطر على حريق استمر 24 ساعة بالوادى الجديد
الحماية المدنية تسيطر على حريق استمر 24 ساعة بالوادى الجديد
الحماية المدنية تسيطر على حريق استمر 24 ساعة بالوادى الجديد
الحماية المدنية تسيطر على حريق استمر 24 ساعة بالوادى الجديد
الحماية المدنية تسيطر على حريق استمر 24 ساعة بالوادى الجديد
الحماية المدنية تسيطر على حريق استمر 24 ساعة بالوادى الجديد
الحماية المدنية تسيطر على حريق استمر 24 ساعة بالوادى الجديد
الحماية المدنية تسيطر على حريق استمر 24 ساعة بالوادى الجديد

موضوعات متعلقة

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.. وشكرًا لكم


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

برلين تعلق استخدام لقاح «آسترازينيكا» لأقل من 60 عاما

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
المزيد

الثقافة

انطلاق أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذي لمنظمة إيسيسكو

«ديوان البيظاني في الشعر الحساني».. جديد الموريتاني محمد الأمين

«الأعلى للثقافة» يدعو المبدعين للمشاركة في «مسرح يجدد الحياة»

واسيني الأعرج يرصد الصراعات الناجمة عن انتشار الوباء في «ليليات رَمادَة»