السيسى: حضورنا اليوم لقناة السويس رسالة واضحة للعالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن دلالة وجودنا اليوم في قناة السويس يعد رسالة واضحة للعالم أن الأمور عادت لطبيعتها كما كانت، مشيرًا إلى مرور أكثر من 100 سفينة أمس بالقناة، واليوم سيمر تقريبًا أكثر من 90 سفينة أخرى، موضحًا أننا سنتأكد من أن الـ400 سفينة التي كانت عالقة ستتحرك خلال الثلاثة أيام، وعودة الحركة الطبيعية للملاحة".كما أكد الرئيس السيسي أن كل شيء عاد مثلما كان وأفضل، لافتًا إلى أن قناة السويس قوية باقية قادرة على تلبية متطلبات حركة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى توجيه رسالة حاسمة خلال الفترة القادمة من خلال الإعلام والإجراءات التي ستتخذها.وأضاف الرئيس أن المصريين صابرون وصامدون وخائفون على بلدهم، لذا سيساعدهم الله ويحفظ بلدهم من كل شر، وأضاف أن رد فعل المصريين لم يكن مفاجئًا له، مشيرًا إلى أن رد الفعل بدا واضحًا من خلال تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، موجهًا الشكر للمصريين، وداعيًا إلى الاطمئنان وعدم الخوف على مصر المحمية من الله ثم الشعب.وأشاد الرئيس السيسي بنوايا وحب المصريين لبلدهم وحرصهم على أن تكبر وتنمو وتستقر، قائلًا "ربنا ما يحرمنيش منكم".