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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اسكتلندا: تلقي 2.5 مليون مواطن الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:15 م
كورونا في اسكتلندا
كورونا في اسكتلندا
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أعلنت السلطات في اسكتلندا تلقي قرابة مليوني ونصف مواطن الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، فيما حصل قرابة 340 ألف مواطن على الجرعة الثانية.

وأعربت رئيس وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن- وفقًا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء- عن سعادتها بالتقدم المحرز في عملية التطعيمات، قائلة: "إن هذا التقدم يفوق ما كانت تأمله السلطات".

وأضافت: "أن البلاد لا تزال ملتزمة بتقديم جرعة أولى من اللقاح بحلول منتصف أبريل المقبل لكل من تتخطى أعمارهم 50 عامًا، والعاملين بمجال الرعاية والبالغين ممن يعانون من حالات صحية".

كما حثت المواطنين على اليقظة والحذر، نظرًا لأن أعداد الحالات تشهد ثبوتًا في الوقت الحالي بدلًا من الانخفاض الذي سجل خلال الشهرين الماضيين، لافتة إلى أن البلاد لا زالت تواجه مخاطر كبيرة.

وحذرت من أن الوضع لا زال خطرًا، وأنه لا يمكن إنهاء حالة الإغلاق بشكل سريع نظرًا لاستمرار الموجة الثالثة من تفشي الفيروس في أوروبا.

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