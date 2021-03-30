تايوان تعلن استئناف الطلعات الجوية لجميع طائرات القوات الجوية قريبًا باستثناء طائرات «إف-5»

قال رئيس أركان القوات الجوية التايوانية هوانج تشيه وي، اليوم الثلاثاء، إن كل الطائرات العسكرية التايوانية، باستثناء الطائرات المقاتلة من طراز "إف-5"، ستستأنف الطيران قبل نهاية الشهر الجاري، بعد تعليق حركتها الجوية بسبب حادث مروع وقع الأسبوع الماضي.وأضاف هوانج - في تصريحات أوردتها صحيفة (فوكس تايوان) - أن طائرات القتال والمراقبة والنقل التابعة للقوات الجوية ستستأنف الطيران خلال اليومين المقبلين.وذكرت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات الجوية علقت حركة جميع الطائرات العسكرية للتحقق من السلامة، باستثناء تلك التي تستخدم في الحراسة أو بعثات الاستعداد للقتال، عقب حادث وقع في 22 مارس الجاري حيث اصطدمت طائرتان مقاتلتان من طراز (إف-5 إي) في الجو قبالة مقاطعة بينجتونج خلال بعثة تدريبية.وأكد هوانج أنه سيستمر تعليق طيران طائرات (إف-5) حتى 6 أو 7 أبريل المقبل لحين يتم التحقق من السلامة والتدريب التجريبي.