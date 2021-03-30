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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفنان محمد سلام يزور مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:37 م
محمد سلام
محمد سلام
هدى الأمير
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زار الفنان محمد سلام الذى اشتهر بدور «هدرس»، فى مسلسل «الكبير أوي»، أطفال مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، اليوم الثلاثاء، وسط حفاوة كبيرة من الأطفال وأسرهم والعاملين بالمستشفى.

وتسابق الأطفال المرضى وبعض العاملين في المستشفي على التصوير مع «سلام»، والحديث معه عن أدواره الكوميدية خاصة دور «هدرس ومرتاديلا»، والتقي محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان الفنان محمد سلام، ورحب به شاكرا له دعمه لأطفال المستشفى.

كما التقى سلام الدكتور هانى حسين مدير مستشفى شفاء الأورمان وتعرف منه على معلومات بشأن خطوات علاج الأطفال داخل المستشفى ومراحل استخدام العلاج الكيماوى.

وتفقد «سلام»، برفقة الأطباء ومسؤولي العلاقات العامة بالمستشفى أقسام المستشفى المختلفة والتقى عددا من الأطفال المرضى داخل الغرف وتحدث مع بعض الأطفال المعجبين بأدواره.

وقال الفنان محمد سلام: «سعدت بزيارة المستشفى والتعرف على هذا الصرح الطبي الكبير ولقاء الأطفال»، متمنيا أن يكون نجح فى رسم ابتسامة ولو بسيطة على وجوههم.

يشار إلى أن الفنان محمد سلام من مواليد ديسمبر عام 1983، خريج كلية تجارة، وتميز بأداء الأدوار الكوميدية وشارك فى الكثير من الأعمال الفنية الناجحة منها «الكبير أوي، لهفة، كابتن مصر».

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