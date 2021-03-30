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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استمرار فعاليات «ديارنا» للأثاث الدمياطى بأسيوط حتى 8 أبريل المقبل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:39 م
فعاليات ديارنا
فعاليات ديارنا
ولاء جمال
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يواصل معرض "ديارنا" الأثاث الدمياطي فعالياته بمحافظة أسيوط، بمشاركة الجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث بدمياط، حيث إنه من المقرر أن تنتهي فعاليات المعرض يوم 8 أبريل المقبل.

ويستمر المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من مختلف محافظات الصعيد، لمدة 15 يومًا، حيث يعرض منتجات 40 عارضًا من 7 جمعيات تعاونية إنتاجية للأثاث بدمياط، وصناع مدينة الأثاث بدمياط والغرفة التجارية، ويقام على مساحة 2300 متر على ملاعب نادي "الواي" بأسيوط.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد افتتحت فعاليات المعرض الخميس الماضي خلال زيارتها لمحافظة أسيوط، حيث أكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تهدف لتشجيع إقامة مثل هذه المعارض للجمعيات التعاونية الإنتاجية في مختلف المحافظات لعرض منتجاتهم.
استمرار فعاليات «ديارنا» للأثاث الدمياطى بأسيوط حتى 8 أبريل المقبل
استمرار فعاليات «ديارنا» للأثاث الدمياطى بأسيوط حتى 8 أبريل المقبل
استمرار فعاليات «ديارنا» للأثاث الدمياطى بأسيوط حتى 8 أبريل المقبل
استمرار فعاليات «ديارنا» للأثاث الدمياطى بأسيوط حتى 8 أبريل المقبل

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