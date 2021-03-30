قوات الجيش اليمني تصد هجوما لميليشيا الحوثي شمال وغرب مأرب

صدت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوما لميليشيا الحوثي شمال وغرب مأرب، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.وفي سياق متصل، كان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن التحالف تمكّن من اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.وأضاف المتحدث الرسمي مؤكدا استمرار محاولات ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مبينًا في الوقت نفسه أن التحالف سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين، وفق القانون الدولي الإنساني.وأوضح التحالف أنه تم اعتراض إحدى الطائرتين بالأجواء اليمنية، والأخرى قبل محاولة استهداف المدنيين بجازان.