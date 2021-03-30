دار ماكس مارا تطرح مجموعتها الجديدة من أزياء رمضان

قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "ماكس مارا" تصميمين من القفاطين، تم تصميمهما خصيصا لمنطقة الشرق الأوسط، استوحاتهما الدار من التقاليد التراثية العربية، قفطان باللون العاجي مصنوع من الحرير ومزين برسومات الأزهار الملونة ذات الظلال الراقية، مع أكمام واسعة وشقوق جانبية بالطول.والقفطان الآخر من اللون الابيض تم تزيين الصدر بالجواهر الدقيقة وتصميمات الأزهار المزركشة، بالإضافة إلى إطار حول العنق ينتهي بمجموعة من الخيوط الجميلة يمكن الخروج به عند الذهاب للعمل أو لسهرة في خيمة رمضانية.