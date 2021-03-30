جامعة الأقصر تقرر تعيين محمد بدران عضوا مشاركا في مجلسها

قرر مجلس جامعة الأقصر بجلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة تعيين الأستاذ الدكتور محمد أبوالفضل بدران الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة عضوا بمجلس الجامعة لما يتمتع به بدران من خبرة علمية وثقافية وأدبية كونه شاعرا ناقدا، علاوة على توليه عدة مناصب منها رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبا لرئيس جامعة جنوب الوادي وعمادة كلية الآداب بها وعضويته بمؤسسات ثقافية وعلمية وأدبية بمصر والعالم، كما أنه العضو المصري الوحيد المختار لعضوية اللجنة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب بالإمارات العربية المتحدة.هذا وعبر الدكتور بدران عن شكره العميق لرئيس جامعة الأقصر وأسرة الجامعة التي يأمل أن تتبوأ مكانتها العالمية في مجالات البحث العلمي والتدريس وخدمة البيئة والمجتمع، لافتا أن الأقصر اسم عالمي كبير ما زال يسحر ألباب وعقول العالم لما تحتويه من موروث ثقافي وحضاري هائل.