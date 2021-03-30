الوفد الكرواتى يزور ممشى وكورنيش السويس الجديد ومنطقة بورتوفيق

قام اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور جوردان رادمان نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا، يرافقهم الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمد شعبان، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والمهندس طلعت أبوالفتوح، رئيس أشغال بورتوفيق، ووفد رجال الأعمال الكرواتي- بجولة بمنطقة ممشى وكورنيش السويس الجديد والممشى ومنطقة المحلات على خليج السويس، كما زار المحافظ ونائب رئيس الوزراء والوفد نادي الشاطئ.وأعرب نائب رئيس الوزراء الكرواتي والوفد المرافق له عن سعادتهم البالغة بزيارتهم محافظة السويس، ومشاهدة المجري الملاحي لقناة السويس وخليج السويس، والتطوير الذي يتم على أرض السويس والمناظر الجمالية والمسطحات الخضراء الخلابة.