رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البابا تواضروس: من يتخلى عن تاريخه لا يمكنه صنع مستقبل واعد

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:50 م
جريدة الدستور
راندا التوني
طباعة
كرَّم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، وعددًا من المهندسين والمصممين بالمصلحة، تقديرًا لجهودهم فى إصدار ميداليات تتناول تاريخ الكنيسة القبطية، وحياة السيد المسيح، ومسار رحلة العائلة المقدسة، وبطاركة العصر الحديث، بالتعاون مع معهد الدراسات القبطية.

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى أن من يتخلى عن تاريخه لا يمكنه صنع مستقبل واعد، وفى هذا السياق تأتى أهمية حرص الحكومة على توثيق الأحداث التاريخية فى شتى المجالات عبر «سكها» على عملات تذكارية ومتداولة أو ميداليات تذكارية؛ بما يساعد فى تنمية وعى الشباب والحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ النموذج المصرى فى التعايش الإيجابى المشترك بين جناحى الأمة، معربًا عن خالص تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية لدوره المتعاظم فى توثيق «ذاكرة مصر» من خلال مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ إدراكًا للحضارة المصرية العظيمة وتاريخنا العريق، الذى يؤثر فى كل بلدان العالم.

أشار اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا على اقتناء الميداليات التذكارية لبطاركة العصر الحديث للكنيسة القبطية فى مصر، وهى: ميدالية للبابا كيرلس السادس قديس العصر الحديث، بمناسبة ذكرى مرور ٥٠ عامًا على رحيله، وميدالية أخرى بمناسبة مرور ٥٠ عامًا علي جلوس مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والميدالية الثالثة لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية.

قال الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة حريصة على تنمية الوعى الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين من خلال تخليد ذكرى الرموز الدينية والملوك والأمراء والرؤساء على مر العصور، إضافة إلى المشروعات القومية الحديثة، موضحًا أن المصلحة أصدرت من قبل مجموعة ميداليات تذكارية تمثل حياة السيد المسيح «١٢ ميدالية»، كما أصدرت مجموعة أخرى من الميداليات توثق مسار العائلة المقدسة في مصر، بمباركة قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

أشار إلى توجه وزارة المالية لتوثيق المشروعات القومية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال سكها على العملات المتداولة، ومنها: مشروع العاصمة الإدارية التى تضم أكبر مسجد، وأكبر كنيسة؛ لتؤكد صلابة الوحدة الوطنية والتلاحم بين المصريين.

ذكر بيان لوزارة المالية أن ميدالية البابا كيرلس السادس قديس العصر الحديث، عبارة عن بورتريه شخصي لقداسة البابا كيرلس السادس مدون عليه اسمه باللغة القبطية فى الوجه، وفى ظهرها أشهر مقولاته وهى: «صلوا كل حين»، بجانبها صورة للكاتدرائية المرقسية التى تأسست فى عهده، موضحًا أن الميدالية الثانية بمناسبة مرور ٥٠ عامًا علي جلوس مثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وهى عبارة عن بورتريه شخصى له مدون عليه اسمه باللغة القبطية، وعلى الظهر إحدى عباراته الشهيرة وهى: «مصر وطن يعيش فينا»، وصورة للمقر الباباوى الذي تأسس فى عهده، أما الميدالية الثالثة فهى لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، وهي عبارة عن بورتريه شخصى، وعلى الظهر صورة لكاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

موضوعات متعلقة

ماتت قبل أيام.. مَن هى الفنانة التى غنّى لها حليم «خسارة فراقك»؟

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

برلين تعلق استخدام لقاح «آسترازينيكا» لأقل من 60 عاما

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

واسيني الأعرج يرصد الصراعات الناجمة عن انتشار الوباء في «ليليات رَمادَة»

حكاية مشروع سينمائي مات العندليب دون إتمامه مع يوسف شاهين

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال