خرائط جوجل تتيح 100 تحسين مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تعتزم شركة "جوجل" (google) الأمريكية عملاق محركات البحث، تقديم 100 تحسين جديد على منصة "خرائط جوجل".ووفقا للشركة فإن التحسينات الجديدة ستكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة، ومن أهم المزايا الجديدة، ستقدم جوجل Google توجيها للسائقين إلى أكثر طرق صديقة للبيئة.وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة سيتم طرحها في الولايات المتحدة هذا العام وسيتم إصدارها تباعا إلى دول أخرى من أجل التخفيف من تهديد تغير المناخ.وتشكل المسارات الصديقة للبيئة اتجاهات ينتج عنها أقل كمية من انبعاثات الكربون. سيأخذ برنامج الخرائط في الاعتبار عوامل مثل حركة المرور والمنحدرات.