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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يدعو المبدعين للمشاركة في «مسرح يجدد الحياة»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:17 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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دعت لجنة المسرح ومقررها الدكتور ياسر علام، بالمجلس الأعلى للثقافة، للمشاركة في المسابقة التي تنظمها اللجنة باسم «مسرح يجدد حياة»، وتتضمن فرع (التأليف المسرحي دورة عبدالرحمن الشرقاوي)، وفرع (الدراسات النقدية - دورة فوزي فهمي).

وتبلغ القيمة المالية للجوائز في كل فرع: خمسة عشر ألف جنيه للمركز الأول، عشرة آلف جنية للثانى، والمركز الثالث خمس آلاف جنية.

أما عن شروط المسابقة:
أولا التأليف المسرحي:
1- يتم التقدم بعمل واحد فقط لكل مؤلف.
2- ألا يكون العمل المقدم قد حصل على جوائز من قبل.
3- يرفق مع النص الخط الدرامي العام للعمل فيما لا يزيد عن خمس صفحات
4- ألا يكون العمل قد سبق عرضه على خشبة المسرح بشكل احترافي.

ثانيا الدراسات النقدية:
تخصص هذه المسابقة للدراسات التي تتناول النظريات النقدية الخاصة بالعرض المسرحي.
1-أن يتبع الباحث قواعد الكتابة العلمية والتوثيق.
2-ألا يكون البحث مستلاَ من رسالة علمية.
3-ألا يكون البحث قد حاز على جائزة أخرى أو درجة علمية أو سبق نشره.
4-ألا يقل البحث عن 5000 كلمة.
5-يتقدم الباحث بعمل واحد فقط.

وهناك شروط عامة للمسابقة هي:
1- يدرج اسم الكاتب وعنوان العمل ( البحث - النص ) في صفحة الغلاف ولا يدرج في متن العمل بأي شكل من الأشكال.
2- يدرج عنوان العمل في الصفحة الأولى بالإضافة إلى صفحة الغلاف التي تحمل اسم الكاتب.
3- يتقدم الكاتب بثلاث نسخ ورقية ونسخة الكترونية من العمل المقدم.
4- لا تمنح الجائزة في دورتين متتاليتين للكاتب نفسه.
5- لا يلتزم المجلس بإعادة الأعمال المقدمة سواء فازت أو لم تفز.
6- يرفق الكاتب مع العمل المقدم سيرة ذاتية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، واقرارًا بقبوله شروط الجائزة ونظامها العام،ورقم الحساب البنكي.

يتم تسلم الأعمال المقدمة بإدارة المسابقات بالمجلس الأعلى للثقافة - ساحة دار الأوبرا: (أ. ماجدة رفاعي)، ويغلق باب التقدم للمسابقة يوم الأحد 25 أبريل 2021؛ ولا ينظر إلى الأعمال الواردة بعد غلق باب التقدم، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة يوم الخميس 27 مايو 2021.

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