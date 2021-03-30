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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«زايد للإبداع» تهدي أعضاء الوفد خصم 50% على إصدارات معرض الكتاب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:56 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أهدت مؤسسة زايد للإبداع والتنمية أعضاء حزب الوفد خصمًا بنسبة 50% على إصدارات الناشرين بمعرض زايد للكتاب في دورته السابعة المقرر عقده في الفترة من 1 حتى 12 أبريل المقبل، على محور 26 يوليو مباشرة بجوار هيئة المجتمعات العمرانية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنشر الوعي الثقافي في ربوع مصر، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجهت المؤسسة خطاب إهداء الخصم للنائب الكاتب الصحفي طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ، ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الجيزة، الذي قدّم الشكر لمؤسسة زايد للإبداع والتنمية وأمينها العام عمر عبدالفتاح ومدير تسويق المعرض باسم رجب في دورته السابعة لحرصهم الشديد على تنمية الوعي والثقافة ونشره في مختلف الربوع التي تسهم في الرقيّ الفكريّ والأدبيّ والاجتماعي.

ودعا طارق تهامي الوفديين لزيارة المعرض الذي يمثل رافدًا مهمًا للثقافة المصرية بجانب معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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