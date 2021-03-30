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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ901 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات صرف صحي بمنيا القمح

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:24 م
صرف صحي
صرف صحي
سارة الوردانى
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يتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال إنشاء 8 مشروعات صرف صحي بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة مالية بلغت 901 مليون جنيه، لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ 95 مشروع بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و565 مليون جنيه، والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطة رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار إهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

ووجه المحافظ رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من إرتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جاري تنفيذ عدد 8 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة منيا القمح بتكلفة بلغت 901 مليون جنيه حيث شملت تلك المشروعات، إنشاء محطة معالجة ومحطتي رفع بقرية سنهوا بتكلفة 28 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة ومحطتي رفع بقريتي التلين والقبة بتكلفة 55 مليون جنيه، وإنشاء محطتي رفع صرف صحي بشلشلمون بتكلفة 55 مليون جنيه.

كما شملت إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية ميت سهيل بتكلفة 18 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية كرديده بتكلفة 350 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية الميمونة بتكلفة 35 مليون جنيه، وإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العزيزية بتكلفة 20 مليون جنيه.

وتنفيذ مشروع صرف صحي بقريتي السعديين والنعامنه وتوابعهما بتكلفة 360 مليون جنيه، وذلك إستكمالًا وتدعيمًا لمشروعات البنية التحتية ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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