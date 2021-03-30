آخر ظهور للفنانة فيفي عبده على «تويتر»





شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وتظهر فيفي عبده بلوك فورمال باللون الوردي، مرتدية فستان طويل، مع بليزر بنفس اللون، رافعة خصلات شعرها إلى أعلى.يذكر أن كانت الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو قصيرا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة.