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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عقد بورصة ميلانو السياحية افتراضيا 9 مايو

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:58 م
بورصة ميلانو السياحية
بورصة ميلانو السياحية افتراضيا 9
فاتن غلاب
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تعقد البورصة السياحة الدولية في ميلانو بإيطاليا "Bit 2021" هذا العام خلال الفترة من 9 حتى 11 مايو المقبل افتراضيا بعد تأجيلها من فبراير، على أمل أن يتم عقدها بشكل طبيعي في أرض معارض ميلانو "Fiera Milano"، ولكن نظرا لتطور الأمور والموجة الثالثة من فيروس كورونا التي تسود أوروبا حاليا تقرر إقامتها افتراضيا.

وقالت إدارة البورصة إن اتخاذ القرار بعد دراسة السوق ومراجعة الأوضاع الحالية، مؤكدة أن تلك النسخة الافتراضية سوف تكون مبتكرة للغاية ومليئة بالفرص الناشئة عن إمكانية عقد اجتماعات عمل بين موردي الخدمات السياحية ومسؤولي الوجهات السياحية ومنظمي الرحلات والمكاتب السياحية وأنظمة الحجز والتوزيع والبيع عبر المنصة الرقمية الجديدة Expoplaza التي طورتها أرض معارض ميلانو Fiera Milano.

وستقام النسخة الرقمية من البورصة لمدة ثلاثة أيام من 9 حتى 11 مايو، وسيتم تمديدها لثلاثة أيام مكثفة أخرى مخصصة للمستهلكين وللترويج للعروض والمنتجات السياحية من خلال نظام العرض المرئي 360 درجة، مع تمديد لاحق للمقترحات التي طورها العارضون في كتالوج البورصة.

وسيتاح للمشاركين في المعرض أيضا الفرصة للتواصل مع المشترين المحتملين والوصول إلى التقويم الغني لأحداث التدريب والمعلومات التي تتميز بها بورصة ميلانو الدولية للسياحة والتي ستتناول مواضيع ذات أهمية كبيرة وفائدة لإعادة إطلاق البرنامج الشامل لتعافي واستئناف السياحة.

هيئة معارض ميلانو جهزت أيضا جدولا زمنيا غنيا للاجتماعات التي تستهدف المتخصصين في الصناعة وكذا العديد من الندوات والحلقات النقاشية عبر الإنترنت، والذي سيتم تنسيقه تحريريا وتحت إشراف الممثل الإيطالي الشهير كارلو أنتونيلي.

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