«العاشر من رمضان» تقدم 100 منحة مجانية للعاملين بالمصانع فى قطاع التكنولوجيا

تستعد جميعة مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف؛ لتقديم عدد 100 منحة مجانية للعاملين بالمصانع والشركات بالمدينة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تفعيلًا لاتفاقية التعاون المشترك بين كلا من الجمعية والمجلس الوطني للتدريب والتعليم وشركة كمبيوتي لتكنولوجيا المعلومات.وقال الدكتور محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين ورئيس لجنة التدريب، إن المنح التى تقدمها الجمعية للعاملين تأتى ضمن برنامج المواطن الرقمي الذي يهدف إلى تدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتهم بشكل يخدم العملية الإنتاجية ويواكب التطور التكنولوجي الذي يجب أن تستفيد منه الصناعة في الوقت الحالي.ووقعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بروتوكول تعاون مع شركة كمبيوتي لتكنولوجيا المعلومات، لتصميم منهج تدريبي متميز لإعداد مواطن يستطيع أن يتعامل مع التغييرات الجديدة لرقمنة الخدمات الحكومية، وفهم القوانين والتشريعات الحديثة ذات العلاقة بمعاملات الإنترنت.