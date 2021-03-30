حكاية مسلسل ملوك الجدعنة لـ مصطفى شعبان وقنوات العرض رمضان 2021

قنوات عرض مسلسل ملوك الجدعنة

وتدور قصة مسلسل "ملوك الجدعنة" حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم "سلام يا صاحبي" الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.مسلسل "ملوك الجدعنة" يتم تصويره بالكامل في لبنان وانتهى صناعه من تصوير 70٪ من أحداثه ويشهد العمل تقديم مصطفى شعبان وعمرو سعد لديو غنائي لأول مرة في تاريخهم الفني تحت عنوان "أصحاب بنسيطر" بينما يقدم تتر المسلسل والاغاني بداخله نجمي الطرب أحمد سعد وبهاء سلطان.يعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" بشكل حصري عبر شبكة قنوات mbc حيث يعرض على شاشة mbc مصر وmbc عراق وقناة MBC العامة وقناة أبو ظبي وروتانا وعبر منصة شاهد وتجري الشركة المنتجة للعمل عدد من الاتفاقات لعرضه على عدد من الشاشات الخليجية في رمضان.

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آخر أعمال يوسف شعبان

أبطال وصناع مسلسل ملوك الجدعنة

ويعد "مسلسل "ملوك الجدعنة " آخر أعمال الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان حيث يقدم داخل أحداث المسلسل دور شيخ الحارة الذي تدور داخلها الصراع وقبل وفاته كان قد أنتهي من تصوير أكثر من 50% من مشاهده الهامة بالعمل.يشارك في مسلسل" ملوك الجدعنة "عدد كبير من الفنانين منهم مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وعمرو عبد الجليل وأحمد سعيد عبد الغني كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم محمود حميدة وحسن الرداد وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد موسي.