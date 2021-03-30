حكاية مسلسل ملوك الجدعنة لـ مصطفى شعبان وقنوات العرض رمضان 2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:18 م
دعاء عبد المقصودطباعة
يشهد موسم دراما رمضان 2021 عدد من الأعمال الدرامية التى تعتمد على فكرة الثنائيات على رأسها مسلسل "ملوك الجدعنة" لنجمي الدراما والسينما مصطفى شعبان وعمرو سعد ونقدم خلال هذا التقرير قصة واحداث المسلسل التي يتطلع الجمهور لمعرفتها خاصة بعد طرح البرومو الدعائي لمسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يشهد التعاون الأول لمصطفى شعبان وعمرو سعد في الدراما التليفزيونية.
وتدور قصة مسلسل "ملوك الجدعنة" حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم "سلام يا صاحبي" الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.
مسلسل "ملوك الجدعنة" يتم تصويره بالكامل في لبنان وانتهى صناعه من تصوير 70٪ من أحداثه ويشهد العمل تقديم مصطفى شعبان وعمرو سعد لديو غنائي لأول مرة في تاريخهم الفني تحت عنوان "أصحاب بنسيطر" بينما يقدم تتر المسلسل والاغاني بداخله نجمي الطرب أحمد سعد وبهاء سلطان.
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قصة وأحداث مسلسل ملوك الجدعنة لعمرو سعد ومصطفي شعبانينتمي مسلسل "ملوك الجدعنة" إلى الدراما الشعبية التي تتناول العديد من القصص الاجتماعية والبطولة في إطار من التشويق والإثارة.
وتدور قصة مسلسل "ملوك الجدعنة" حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم "سلام يا صاحبي" الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.
مسلسل "ملوك الجدعنة" يتم تصويره بالكامل في لبنان وانتهى صناعه من تصوير 70٪ من أحداثه ويشهد العمل تقديم مصطفى شعبان وعمرو سعد لديو غنائي لأول مرة في تاريخهم الفني تحت عنوان "أصحاب بنسيطر" بينما يقدم تتر المسلسل والاغاني بداخله نجمي الطرب أحمد سعد وبهاء سلطان.
قنوات عرض مسلسل ملوك الجدعنةيعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" بشكل حصري عبر شبكة قنوات mbc حيث يعرض على شاشة mbc مصر وmbc عراق وقناة MBC العامة وقناة أبو ظبي وروتانا وعبر منصة شاهد وتجري الشركة المنتجة للعمل عدد من الاتفاقات لعرضه على عدد من الشاشات الخليجية في رمضان.
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