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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حكاية مسلسل ملوك الجدعنة لـ مصطفى شعبان وقنوات العرض رمضان 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:18 م
ملوك الجدعنة
ملوك الجدعنة
دعاء عبد المقصود
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يشهد موسم دراما رمضان 2021 عدد من الأعمال الدرامية التى تعتمد على فكرة الثنائيات على رأسها مسلسل "ملوك الجدعنة" لنجمي الدراما والسينما مصطفى شعبان وعمرو سعد ونقدم خلال هذا التقرير قصة واحداث المسلسل التي يتطلع الجمهور لمعرفتها خاصة بعد طرح البرومو الدعائي لمسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يشهد التعاون الأول لمصطفى شعبان وعمرو سعد في الدراما التليفزيونية.

قصة وأحداث مسلسل ملوك الجدعنة لعمرو سعد ومصطفي شعبان

ينتمي مسلسل "ملوك الجدعنة" إلى الدراما الشعبية التي تتناول العديد من القصص الاجتماعية والبطولة في إطار من التشويق والإثارة.
 
وتدور قصة مسلسل "ملوك الجدعنة" حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم "سلام يا صاحبي" الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.

مسلسل "ملوك الجدعنة" يتم تصويره بالكامل في لبنان وانتهى صناعه من تصوير 70٪ من أحداثه ويشهد العمل تقديم مصطفى شعبان وعمرو سعد لديو غنائي لأول مرة في تاريخهم الفني تحت عنوان "أصحاب بنسيطر" بينما يقدم تتر المسلسل والاغاني بداخله نجمي الطرب أحمد سعد وبهاء سلطان.

قنوات عرض مسلسل ملوك الجدعنة

يعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" بشكل حصري عبر شبكة قنوات mbc حيث يعرض على شاشة mbc مصر وmbc عراق وقناة MBC العامة وقناة أبو ظبي وروتانا وعبر منصة شاهد وتجري الشركة المنتجة للعمل عدد من الاتفاقات لعرضه على عدد من الشاشات الخليجية في رمضان.

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آخر أعمال يوسف شعبان

ويعد "مسلسل "ملوك الجدعنة " آخر أعمال الفنان الكبير الراحل يوسف شعبان حيث يقدم داخل أحداث المسلسل دور شيخ الحارة الذي تدور داخلها الصراع وقبل وفاته كان قد أنتهي من تصوير أكثر من 50% من مشاهده الهامة بالعمل.

أبطال وصناع مسلسل ملوك الجدعنة

يشارك في مسلسل" ملوك الجدعنة "عدد كبير من الفنانين منهم مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وعمرو عبد الجليل وأحمد سعيد عبد الغني كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم محمود حميدة وحسن الرداد وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد موسي.

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