«جامع» تؤكد حرص الحكومة على الوصول إلى «صفر نفايات»

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة بكافة أجهزتها على تنفيذ نهج متكامل في إدارة النفايات من البداية الى النهاية بهدف إحداث تغيير شامل لثقافة المجتمع في التعامل مع المخلفات والتخلص منها من خلال إعادة تدويرها واستخدامها بالإضافة الى إعادة هيكلة نظم الانتاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والهادفة الى الوصول لصفر نفايات.وقالت الوزيرة إن النفايات مشروع اقتصادي يحقق عوائد مالية كبيرة بصورة غير متوقعة بخلاف كونه مشروعا قوميا للحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد الضخمة التي يتم التخلص منها دون فائدة بجانب توفير مساحات شاسعة من الأراضي التي كانت تُستهلك كوحدات دفن بيئي، والقضاء على سمية التربة وتلوث الماء والهواء والتربة.جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق منصة "دوّر لبكرة" لتدوير المخلفات ودعم البيئة التي أطلقتها شركة بيبسيكو مصر، وقد شارك في فعاليات المؤتمر الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ويوجين ويليمسن الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا ومحمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر، والدكتورة ليلي إسكندر، مؤسس شركة CID للاستشارات ووزيرة التطوير الحضري والعشوائيات السابقة وتارا عماد، سفيرة منصة "دوّر لبكرة"، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.وأوضحت جامع أن دور وزارة التجارة والصناعة لا يقتصر فقط على زيادة حجم المشروعات الصناعية بل ايضا العمل على دمج البعد البيئى فى القطاعات والخطط والسياسات لأصحاب المصالح، حيث أن تنفيذ عملية الدمج هو من أساسيات خطة عمل الوزارة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك فى ظل التحول التنموى الذى تشهده البلاد، كذلك فان تحويل المخلفات أصبح ضرورة نتيجة أزمة كورونا التي فرضت نفسها عالميا في إعادة التعامل مع النفايات.وفى هذا الاطار اشارت الوزيرة الى قيام وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البيئة بتبني المشروعات الخضراء والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هى البنية التحتية التى تتضمن إنشاء المصانع والمدافن، والعمل على تشغيل تلك البنية، فضلا عن الدعم المؤسسى الخاص والمشاركة المجتمعية كأساس لعمل المنظومة، مؤكدة اهمية دور القطاع الخاص فى هذه المنظومة لخدمة العمل البيئى ومساعدة مؤسسات الدولة للتسريع من إنجاز الخطط والمهام لضمان نجاح تلك المنظومة.ولفتت جامع الى ان تبنى مجموعة بيبسي العالمية وبالتعاون مع CID Consulting - التي لها باع كبير في مصر والشرق والاوسط - تنفيذ منظومة تفي بمسؤوليتها الممتدة تجاه البيئة والمجتمع عن طريق دفع عجلة جمع واسترجاع وإعادة تدوير البلاستيك الذى تستخدمه في التعبئة والتغليف، يأتى فى إطار أهداف التنمية المستدامة، وهدف اساسي في وثيقة مصر الطموحة 2030، والتى تحتاج إلى الجهد والعمل، مؤكدة أن تللك التحديات البيئية تتطلب تكاتف المجتمع بأسره، وليس فقط الحكومة أو القطاع الخاص.الذي يساهم في تغطية تكلفة نظافة المدينة والالتزام بسياسة الدولة في مجال الجمع السكنى للمخلفات البلدية، كما يساهم فى جذب شركات أخرى تسعى لإيجاد حلول لإعادة تدوير مواد التعبئة والتغليف الخاصة بها.وأضافت الوزيرة ان هذه المنظومة تتناغم مع قانون المخلفات الصلبة الجديد الذي سيحدث نقلة نوعية في ادارة المخلفات، لافتة الي انه جاري التنسيق مع وزيرة البيئة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون بما يحقق أقصى استفادة من بنود القانون ويخدم المنظومة البيئية.