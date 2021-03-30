8 أبريل.. نقابة المحامين أول نقابة مهنية ذكية بالشرق الأوسط

تعقد نقابة المحامين، يوم الخميس الموافق 8 أبريل المقبل، حفل الإعلان عن تدشينها كأول نقابة مهنية ذكية في الشرق الأوسط، وذلك في تمام الواحدة ظهرًا.يقام الحفل تحت رعاية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، وإشراف لجنة التطوير والتحول الرقمي بالنقابة العامة ومقررها صلاح سليمان، عضو المجلس.وقال سليمان إن النقابة بقيادة النقيب العام رجائي عطية، تولي ملف التحول الرقمي اهتمامًا كبيرًا وتعمل عليه منذ فترة طويلة لتطوير العمل داخل نقابة المحامين، بما يحقق أفضل خدمة لأعضاء الجمعية العمومية في سهولة ويسر.