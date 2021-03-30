حيل بسيطة توفر الوقت والجهد عند تحضير إفطار رمضان
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:48 م
سلمى بدرطباعة
اقترب شهر رمضان ولم يتبق سوى أيام معدودات، ومن أكثر ما يحير السيدة يوميًا تحضير الإفطار، لذلك تقدم الشيف "فدوى الجنايني" عدة حيل بسيطة لربة المنزل توفر عليها الوقت والجهد.
- صوص الطماطم
يمكن عصر كمية كبيرة من الطماطم مرة واحدة، ثم تصفيتها وغليها قبل توزيعها في أكياس بعد أن تبرد وحفظها في الفريزر.
- البصل والثوم:
يمكن فرم كميات من البصل والثوم وضعها في الفريزر، تقسيمهم على اكياس صغيرة ليكونوا جاهزين لاستخدام أولًا بأول.
- مشروبات رمضانية:
المشروبات تأخذ وقتًا طويلًا في إعدادها خاصة قمر الدين والتمر الهندي والعرق سوس، يمكن تحضيرها مسبقًا وتركها في الفريزر بحيث يتبقى فقط تحليتها وتوزيعها في أكواب.
- أنواع الشوربات:
يمكن الانتهاء من إعداد أنواع الشوربات التي سيتم تقديمها على سفرة رمضان، مثل شوربة الخضار وشوربة البطاطس وشوربة المشروم وتركها حتى تبرد تمامًا ثم وضعها في الفريزر.
- صوص البشاميل:
صوص البشاميل شيء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يمكن تحضير كمية منه والصوص الأبيض وحفظهم فى الفريزر.
- السمبوسك:
يمكن حشو السمبوسك بالحشوات سواء جبن أو سبانخ أو لحم، ووضعه في طبق فوم وتغلفيه جيدًا قبل وضعه في الفريرز لقليه عند الحاجة.
- سكالوب اللحم والدجاج:
يمكن تتبيل شرائح اللحم أو الدجاج البانيه ثم غطيها بالبيض والبقسماط ووزعيهم في أكياس واحفظيهم في الفريزر بحيث يتوقفون على تسويتهم في الزيت.
- الكانيلوني:
الكانيلوني يمكن تحضيرها وحفظها في الفريزر لفترة طويلة انتهي من طهيه بدون إضافة صوص الطماطم ويتم حفظه في الفريزر.
- الشيش طاووق والكفتة:
يمكن تتبيل اللحوم والدجاج ووضعهما علي أعواد الشوي وحفظهم في الثلاجة بحيث يتم شويها في الموعد المرغوب تقديمه على الإفطار.
- حفظ الخضراوات:
يمكن غسل الخضراوات وتقطيعها وتوزيعها في أكياس وحفظها في الفريزر لاستخدامها في الطبخ سريعًا.
- صوص الطماطم
يمكن عصر كمية كبيرة من الطماطم مرة واحدة، ثم تصفيتها وغليها قبل توزيعها في أكياس بعد أن تبرد وحفظها في الفريزر.
- البصل والثوم:
يمكن فرم كميات من البصل والثوم وضعها في الفريزر، تقسيمهم على اكياس صغيرة ليكونوا جاهزين لاستخدام أولًا بأول.
- مشروبات رمضانية:
المشروبات تأخذ وقتًا طويلًا في إعدادها خاصة قمر الدين والتمر الهندي والعرق سوس، يمكن تحضيرها مسبقًا وتركها في الفريزر بحيث يتبقى فقط تحليتها وتوزيعها في أكواب.
- أنواع الشوربات:
يمكن الانتهاء من إعداد أنواع الشوربات التي سيتم تقديمها على سفرة رمضان، مثل شوربة الخضار وشوربة البطاطس وشوربة المشروم وتركها حتى تبرد تمامًا ثم وضعها في الفريزر.
- صوص البشاميل:
صوص البشاميل شيء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يمكن تحضير كمية منه والصوص الأبيض وحفظهم فى الفريزر.
- السمبوسك:
يمكن حشو السمبوسك بالحشوات سواء جبن أو سبانخ أو لحم، ووضعه في طبق فوم وتغلفيه جيدًا قبل وضعه في الفريرز لقليه عند الحاجة.
- سكالوب اللحم والدجاج:
يمكن تتبيل شرائح اللحم أو الدجاج البانيه ثم غطيها بالبيض والبقسماط ووزعيهم في أكياس واحفظيهم في الفريزر بحيث يتوقفون على تسويتهم في الزيت.
- الكانيلوني:
الكانيلوني يمكن تحضيرها وحفظها في الفريزر لفترة طويلة انتهي من طهيه بدون إضافة صوص الطماطم ويتم حفظه في الفريزر.
- الشيش طاووق والكفتة:
يمكن تتبيل اللحوم والدجاج ووضعهما علي أعواد الشوي وحفظهم في الثلاجة بحيث يتم شويها في الموعد المرغوب تقديمه على الإفطار.
- حفظ الخضراوات:
يمكن غسل الخضراوات وتقطيعها وتوزيعها في أكياس وحفظها في الفريزر لاستخدامها في الطبخ سريعًا.