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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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حيل بسيطة توفر الوقت والجهد عند تحضير إفطار رمضان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:48 م
تحضير إفطار رمضان
تحضير إفطار رمضان
سلمى بدر
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اقترب شهر رمضان ولم يتبق سوى أيام معدودات، ومن أكثر ما يحير السيدة يوميًا تحضير الإفطار، لذلك تقدم الشيف "فدوى الجنايني" عدة حيل بسيطة لربة المنزل توفر عليها الوقت والجهد.

- صوص الطماطم
يمكن عصر كمية كبيرة من الطماطم مرة واحدة، ثم تصفيتها وغليها قبل توزيعها في أكياس بعد أن تبرد وحفظها في الفريزر.

- البصل والثوم:
يمكن فرم كميات من البصل والثوم وضعها في الفريزر، تقسيمهم على اكياس صغيرة ليكونوا جاهزين لاستخدام أولًا بأول.

- مشروبات رمضانية:
المشروبات تأخذ وقتًا طويلًا في إعدادها خاصة قمر الدين والتمر الهندي والعرق سوس، يمكن تحضيرها مسبقًا وتركها في الفريزر بحيث يتبقى فقط تحليتها وتوزيعها في أكواب.

- أنواع الشوربات:
يمكن الانتهاء من إعداد أنواع الشوربات التي سيتم تقديمها على سفرة رمضان، مثل شوربة الخضار وشوربة البطاطس وشوربة المشروم وتركها حتى تبرد تمامًا ثم وضعها في الفريزر.

- صوص البشاميل:
صوص البشاميل شيء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يمكن تحضير كمية منه والصوص الأبيض وحفظهم فى الفريزر.

- السمبوسك:
يمكن حشو السمبوسك بالحشوات سواء جبن أو سبانخ أو لحم، ووضعه في طبق فوم وتغلفيه جيدًا قبل وضعه في الفريرز لقليه عند الحاجة.

- سكالوب اللحم والدجاج:
يمكن تتبيل شرائح اللحم أو الدجاج البانيه ثم غطيها بالبيض والبقسماط ووزعيهم في أكياس واحفظيهم في الفريزر بحيث يتوقفون على تسويتهم في الزيت.

- الكانيلوني:
الكانيلوني يمكن تحضيرها وحفظها في الفريزر لفترة طويلة انتهي من طهيه بدون إضافة صوص الطماطم ويتم حفظه في الفريزر.

- الشيش طاووق والكفتة:
يمكن تتبيل اللحوم والدجاج ووضعهما علي أعواد الشوي وحفظهم في الثلاجة بحيث يتم شويها في الموعد المرغوب تقديمه على الإفطار.

- حفظ الخضراوات:
يمكن غسل الخضراوات وتقطيعها وتوزيعها في أكياس وحفظها في الفريزر لاستخدامها في الطبخ سريعًا.

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