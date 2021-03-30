حيل بسيطة توفر الوقت والجهد عند تحضير إفطار رمضان

- صوص الطماطم

- البصل والثوم:

- مشروبات رمضانية:

- أنواع الشوربات:

- صوص البشاميل:

- السمبوسك:

- سكالوب اللحم والدجاج:

- الكانيلوني:

- الشيش طاووق والكفتة:

- حفظ الخضراوات:

اقترب شهر رمضان ولم يتبق سوى أيام معدودات، ومن أكثر ما يحير السيدة يوميًا تحضير الإفطار، لذلك تقدم الشيف "فدوى الجنايني" عدة حيل بسيطة لربة المنزل توفر عليها الوقت والجهد.يمكن عصر كمية كبيرة من الطماطم مرة واحدة، ثم تصفيتها وغليها قبل توزيعها في أكياس بعد أن تبرد وحفظها في الفريزر.يمكن فرم كميات من البصل والثوم وضعها في الفريزر، تقسيمهم على اكياس صغيرة ليكونوا جاهزين لاستخدام أولًا بأول.المشروبات تأخذ وقتًا طويلًا في إعدادها خاصة قمر الدين والتمر الهندي والعرق سوس، يمكن تحضيرها مسبقًا وتركها في الفريزر بحيث يتبقى فقط تحليتها وتوزيعها في أكواب.يمكن الانتهاء من إعداد أنواع الشوربات التي سيتم تقديمها على سفرة رمضان، مثل شوربة الخضار وشوربة البطاطس وشوربة المشروم وتركها حتى تبرد تمامًا ثم وضعها في الفريزر.صوص البشاميل شيء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك يمكن تحضير كمية منه والصوص الأبيض وحفظهم فى الفريزر.يمكن حشو السمبوسك بالحشوات سواء جبن أو سبانخ أو لحم، ووضعه في طبق فوم وتغلفيه جيدًا قبل وضعه في الفريرز لقليه عند الحاجة.يمكن تتبيل شرائح اللحم أو الدجاج البانيه ثم غطيها بالبيض والبقسماط ووزعيهم في أكياس واحفظيهم في الفريزر بحيث يتوقفون على تسويتهم في الزيت.الكانيلوني يمكن تحضيرها وحفظها في الفريزر لفترة طويلة انتهي من طهيه بدون إضافة صوص الطماطم ويتم حفظه في الفريزر.يمكن تتبيل اللحوم والدجاج ووضعهما علي أعواد الشوي وحفظهم في الثلاجة بحيث يتم شويها في الموعد المرغوب تقديمه على الإفطار.يمكن غسل الخضراوات وتقطيعها وتوزيعها في أكياس وحفظها في الفريزر لاستخدامها في الطبخ سريعًا.