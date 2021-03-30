رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى: الدلتا الجديدة مستقبل مصر.. وزراعة مليون ونصف المليون فدان خلال عامين

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:17 م
السيسي
السيسي
طباعة
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن انتهاء زراعة 1.5 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديد خلال عامين فقط.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى، بشأن نجاح جهود تعويم السفينة الجانحة: "مشروع الدلتا الجديدة أنا شوفت الإعلام يتناولها إزاى؟ بنتكلم عن مليون ونصف فدان خلال سنتين هنكون زارعينهم على طريق الضبعة سواء شماله أو جنوبه.. ميه كانت بتترمى في المكس هنخدها ونعمل معالجة لتصبح صالحة للاستخدام في الزراعة.. الدلتا الجديدة مستقبل مصر، بالإضافة إلى فرصة المياه الجوفية".

وأضاف الرئيس: "الميه بتاعتهم منين؟ بتكلم على منطقة الضبعة، منطقة سكانها قليلين خدنا ميتنا ومخدناش ميه من حد.. بنعملها معالجة ثلاثية متطورة تخليها صالحة للمعايير العالمية لاستخدامها في الزراعة، وكان فيه ميه بتترمي في بحيرة التمساح بتطلع مليون متر يوميًا، عملنا محطة بحر البقر هيزرعوا 500 ألف فدان".

وقال الرئيس السيسي: "تبطين الترع هتوفر 2 مليار متر مكعب، ومحطة بحر البقر هتوفر 2 مليار متر في السنة، والمكس هتوفر 2 مليار متر مكعب.. بنعيد صياغة استخدام الميه لمجابهة النمو السكاني".

ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة نقل الصورة كاملة للمواطنين قائلًا: "علشان تعززوا بلدكم علشان تقولوا للناس إن البلد بتتحرك لقدام تخطيط وتنفيذ.. أرجو إن ننقل الكلام ده للناس علشان الأمل والثقة بالنفس إن المصريين قادرين على تغيير حقيقي لبلادهم".

موضوعات متعلقة

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

بعد واقعة «فتاة الجلالة».. ما عقوبة التعدي على حرمات الحياة الخاصة؟

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

برلين تعلق استخدام لقاح «آسترازينيكا» لأقل من 60 عاما

إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

واسيني الأعرج يرصد الصراعات الناجمة عن انتشار الوباء في «ليليات رَمادَة»

حكاية مشروع سينمائي مات العندليب دون إتمامه مع يوسف شاهين

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال