«حزن وخوف».. كيف ظهرت «طفلة المعادى» ضحية التحرش فى المحكمة؟

ظهرت طفلة المعادي المتحرش بها، من قبل المتهم محمد جودت، محاسب، في حالة من الحزن والخوف داخل جلسة محاكمته في هتك عرضها.عقدت الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة المعادى تبلغ من العمر 7 سنوات وهتك عرضها.وتبين أن المتهم خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها يارا السيد حمدان امين البيومي بأن استدرجها الي أحد العقارات قاصدًا إبعادها عن ذويها وأعين الرقباء فتتبعته طواعية إلي حيث أرشدها.واقترنت هذه الجناية بجناية أخري وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها التي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلي أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.