الإمارات: تقديم أكثر من 86 ألف جرعة لقاح كورونا جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 86.942 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الصحة الإماراتية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها حتى الآن، بلغ 8.220.783 جرعة، بمعدل توزيع 83.12 جرعة لكل 100 شخص.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 2.289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 223.799 فحوصات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 459.360 حالات منذ بداية الجائحة.وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.492 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2.422 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 443.153 حالة.