برلين تعلق استخدام لقاح «آسترازينيكا» لأقل من 60 عاما
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:28 م
وكالاتطباعة
علقت ولاية برلين الألمانية حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح من الشركة المصنعة "آسترازينيكا" البريطانية- السويدية بالنسبة للأفراد دون سن الستين.
وأعلنت وزيرة الصحة المحلية في الولاية، ديليك كالايسي، عن ذلك اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى بيانات جديدة حول الآثار الجانبية لهذا اللقاح.
وأعلنت وزيرة الصحة المحلية في الولاية، ديليك كالايسي، عن ذلك اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى بيانات جديدة حول الآثار الجانبية لهذا اللقاح.