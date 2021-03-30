برلين تعلق استخدام لقاح «آسترازينيكا» لأقل من 60 عاما

علقت ولاية برلين الألمانية حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح من الشركة المصنعة "آسترازينيكا" البريطانية- السويدية بالنسبة للأفراد دون سن الستين.وأعلنت وزيرة الصحة المحلية في الولاية، ديليك كالايسي، عن ذلك اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى بيانات جديدة حول الآثار الجانبية لهذا اللقاح.