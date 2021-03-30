«الزراعة» تصدر توصيات أبريل الفنية لمزارعي العنب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر أبريل.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:أولا: أهم العمليات1- إجراء عملية التطويش للأفرع (120-150سم) مع إجراء التطويش للأفرع الثانوية عندما يصل طولها إلى (20 -30 سم).2- تربيط الفروع ورفعها على السلك باستخدام بالبلاستك3- عدم تركيز مبيدات الرش حتى لا تؤدي إلى احتراق الأوراق4- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة5- الاستمرار في إزالة السرطانات6- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة7-مقاومة وعلاج النيماتودا مباشرة في العنب السبريور8- زيادة عدد الخراطيم إلى 2 خرطوم بدل من خرطوم واحدثانيا: التسميد1- تسميد أشجار العنب التي تروى بالتنقيطالرية الأولى، يضاف 2ك سلفات نشادرالثانية يضاف 4ك سماد مركب 19-19-19الثالثة يضاف 4 ك سلفات بوتاسيومالربعة يضاف 2 لتر حامض أميني للفدان مدة شهر- يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر- يضاف2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوماالتسميد الورقىيتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر، ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر مع 150 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي+75جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص).ثانيا: برنامج الريالسنة الأولى 8 لتر يومالسنة الثانية 14 لتر يومالسنة الثالثة 18 لتر يومالسنة الرابعة 20 لتر يوميتم الري اليومي لمدة ساعة كما ياتي30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.رابعا: برنامج المكافحةمقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.2- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم- لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم الترماء + مادة ناشرة -موسبيلان 1 سم لتر ماء + مادة ناشرة.3- الرش الوقائي ضد دودة ثمار العنب بـ ريلدان 100 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء- سايدون بمعدل 200 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء- آثيون 250 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء ويكرر كل 3 أسابيع.4- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3 سم التر ماء5- مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك 1سم لتر ماء +مادة ناشرة - رش اباماكس بمعدل 1 سم التر ماء + مادة ناشرة