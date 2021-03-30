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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر توصيات أبريل الفنية لمزارعي العنب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:03 م
مزارعي العنب
مزارعي العنب
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول العنب مراعاتها، خلال شهر أبريل.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا: أهم العمليات
1- إجراء عملية التطويش للأفرع (120-150سم) مع إجراء التطويش للأفرع الثانوية عندما يصل طولها إلى (20 -30 سم).
2- تربيط الفروع ورفعها على السلك باستخدام بالبلاستك
3- عدم تركيز مبيدات الرش حتى لا تؤدي إلى احتراق الأوراق
4- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
5- الاستمرار في إزالة السرطانات
6- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
7-مقاومة وعلاج النيماتودا مباشرة في العنب السبريور
8- زيادة عدد الخراطيم إلى 2 خرطوم بدل من خرطوم واحد

ثانيا: التسميد
1- تسميد أشجار العنب التي تروى بالتنقيط
الرية الأولى، يضاف 2ك سلفات نشادر
الثانية يضاف 4ك سماد مركب 19-19-19
الثالثة يضاف 4 ك سلفات بوتاسيوم
الربعة يضاف 2 لتر حامض أميني للفدان مدة شهر

- يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة في الشهر
- يضاف2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما

التسميد الورقى

يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر، ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر مع 150 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي + 150 جم منجنيز مخلبي+75جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200جم يوريا (لرفع كفاءة الامتصاص).

ثانيا: برنامج الري
السنة الأولى 8 لتر يوم
السنة الثانية 14 لتر يوم
السنة الثالثة 18 لتر يوم
السنة الرابعة 20 لتر يوم

يتم الري اليومي لمدة ساعة كما ياتي

30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية
1- يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل وقائي بإضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.
2- مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم- لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم الترماء + مادة ناشرة -موسبيلان 1 سم لتر ماء + مادة ناشرة.
3- الرش الوقائي ضد دودة ثمار العنب بـ ريلدان 100 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء- سايدون بمعدل 200 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء- آثيون 250 سنتيمتر مكعب 100 لتر ماء ويكرر كل 3 أسابيع.
4- فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الاصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3 سم التر ماء
5- مكافحة الاكاروسات برش فيرتيميك 1سم لتر ماء +مادة ناشرة - رش اباماكس بمعدل 1 سم التر ماء + مادة ناشرة

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