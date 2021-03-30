الدنمارك تدرس قضية إعادة الأطفال من مخيمات اللاجئين بسوريا

قالت وزارة الخارجية في الدنمارك اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الدنماركية وأغلبية أحزاب البرلمان وافقت على تشكيل فريق عمل للتحقيق في كيفية إعادة القُصِّرْ من مخيمات اللاجئين في شمال شرق سورية.وسيتقدم الفريق بما توصل إليه بحلول 15 مايو المقبل، بما يشمل ما إذا كان من الممكن إجلاء الأطفال الدنماركيين دون آبائهم.وكانت الحكومة الدنماركية تعرضت لضغوط متزايدة للتحرك نيابة عن الأطفال في ظل تزايد سوء الأحوال في المخيمات.وجاء في بيان الوزارة أن كوبنهاجن سوف تتخذ إجراءات من شأنها تحسين أحوال الأطفال على المدى القصير.وبحسب تقديرات وزارة الخارجية، هناك 19 طفلا في مخيمات اللاجئين تتراوح أعمارهم بين عام و14 عاما، بالإضافة إلى ست أمهات، أعربن عن رغبتهن في العودة للدنمارك.