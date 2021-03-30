محافظ أسوان: دار المعارف إضافة مهمة ونموذجية لأبناء المحافظة

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بالمظهر اللائق المشرف الذى ظهرت عليه دار المعارف عقب إجراء أعمال التطوير بها لتكون إضافة مهمة ونموذجية لأبناء المحافظة من القراء ومحبى الفكر والثقافة لتحقيق الإستثمار الأمثل لمقتنيات ومحتويات الدار.وقدم شكره لمسئولى دار المعارف على الخصومات التي أقرتها لمختلف إصداراتها والتي تصل إلى 50 % ضمن المبادرة التي أطلقتها مؤخرًا تحت شعار ( أسرة تقرأ.. أمة تنهض ) وضمن برنامج التطوير الذى تقوم به المؤسسة العريقة بفروع مكتباتها على مستوى الجمهورية.وجاء ذلك خلال افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس إتحاد الناشرين المصريين، أعمال التطوير والتحديث لمكتبة دار المعارف.