البيئة تطلق حملات توعية لنشر الوعى البيئى بشبين القناطر

أعلنت وزارة البيئة برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إطلاق حملات التوعية لنشر الوعي البيئي بقري شبين القناطر فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تهدف إلى رفع كفاءة وتطوير القرى الأكثر إحتياجا والتي تضمن 36 قرية و148 تابع بقري شبين القناطر في محافظة القليوبية.وتأتي الحملات بتوجيهات الدكتورة إيناس أبوطالب رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع والدكتورة مي عزالدين رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى.وقام أعضاء حملة حياة كريمة بمحافظة القليوبية بإطلاق وتدشين حملات التوعية البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة بالمدن والقرى المستهدفة بمركز شبين القناطر وبالتعاون مع شركاء مبادرة حياة كريمة من مؤسسات حكومية وأهلية.وتوجه فريق عمل وزارة البيئة والمكون من إيناس محمد وطارق عاطف ومصطفي شلبي ممثلي جهاز شئون البيئة إقليم القاهرة الكبري إلي قرية السلمانية مركز شبين القناطر حيث جري حوار مجتمعي وندوة توعية بحضور أحمد رزق رئيس الوحدة المحلية وعصام بدير مدير المدرسة الإعدادية بالسلمانية وحسين أحمد عمدة قرية السلمانية وأهالي القرية.كما جري تنفيذ 3 أنشطة توعوية بكلا من مدرسة السلمانية الابتدائية ومدرسة السلمانية الاعدادية أجرتها إيناس محمد مدير إدارة الاعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة فرع القاهرة الكبري تضمنت الحديث عن أهداف مبادرة حياة كريمة من خلال الحث علي استدامة موارد التنمية الشاملة والمستدامة سواء إجتماعية أو إقتصادية أو بيئية لكافة قرى الريف المصري من خلال توحيد الجهود والتكاتف مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل نشر الوعي البيئي بقرى ومدن محافظة القليوبية مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية.فيما تم التعريف بجهود وزارة البيئة ودورها في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية وتحسين جودة البيئة المحيطة من ماء وهواء وتربة كما تم التنويه علي الإحتفال بساعة الأرض لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ علي البيئة.