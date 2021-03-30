أكثر من 30 مليون جنيه اعتمادات للخطة الاستثمارية في «نخل» بسيناء

أعلن رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء سليمان فرج محمد، أن محافظة شمال سيناء خصصت 30 مليونا و775 ألف جنيه، اعتمادات للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.وأكد رئيس مركز ومدينة نخل - في بيان اليوم الثلاثاء - انتظام العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها بالمركز والمدينة، وذلك بناء على توجيهات المحافظ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، مشيرا إلى إلى أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية بواقع 12 مليونا جنيه لأعمال الكهرباء، و15 مليونا جنيه للطرق، و3 ملايين و700 ألف جنيه لتحسين البيئة و75 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية.وأوضح رئيس المركز أن مشروعات الخطة الاستثمارية تشمل استكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة نخل، إلى جانب استكمال عددًا من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقرى، بالإضافة إلى المشروعات المنفذة في قطاع تحسين البيئة وغيرها.