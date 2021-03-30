تدشين ملتقى الناشرين المصريين والعرب خلال افتتاح دار المعارف بأسوان

شهد افتتاح أعمال التطوير والتحديث لمكتبة دار المعارف بأسوان، الإعلان عن تدشين ملتقى الناشرين المصريين والعرب والذي يهدف لفتح مزيد من قنوات التواصل بين الناشرين المصريين وأشقائهم العرب.وسيشارك فى الاحتفال نحو 100 ناشر مصرى، إضافة إلى أكثر من ٢٠ ناشر عربى بأحدث ما صدر لديهم لتضم مكتبة دار المعارف فرع أسوان عشرات الآلاف من أهم الإصدارات العربية في مختلف المجالات.وجاء ذلك على هامش افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس إتحاد الناشرين المصريين، أعمال التطوير والتحديث لمكتبة دار المعارف.