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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحت شعار «احميها من الختان» قومى المرأة بالبحيرة يواصل حملة طرق الأبواب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:59 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسه زكية رشاد، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار"احميها من الختان"، والتي أطلقها في الفترة من 28 مارس حتى 30 مارس الجاري.

ونجحت الحملة خلال اليوم الثاني في الوصول إلى 28300 سيدة ورجل وطفل بإجمالي 5 آلاف زيارة بعدد 10 قرى "البستان - الغيته - أبو النوم وتوابعها - كفر الشيخ عون - الدواجن 1و2 و3 - ك٣ - السلام - الشهيد أسعد بعدد 5 مراكز "بدر - أبو المطامير - حوش عيسى - كفرالدوار - الدلنجات" من خلال أعضاء فروع ورائدات المجلس بالمحافظة.

وتهدف الحملة إلى توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة وأنه ليس من العبادات وكذا رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة والآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

وعلى هامش الحملة تم تنظيم ندوة لعدد من أهالي قرية الغيتة بمركز أبو المطامير للتعريف برسائل الحملة،و حملة طرق الأبواب أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة في القضاء على ختان الإناث ورفع الوعى المجتمعى حول العنف الذي تتعرض له المرأة.

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