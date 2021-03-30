محافظ أسوان ورئيس الوطنية للصحافة يفتتحان مكتبة دار المعارف بعد تطويرها

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، أعمال التطوير والتحديث لمكتبة دار المعارف.وتعد مكتبة دار المعارف بأسوان واحدة من أكبر مكتبات الدار، وتخدم شريحة كبيرة من القراء، كما قدمت لزوارها بمناسبة الافتتاح خصومات هائلة لطلاب الجامعة والبحث العلمي.وشهدت فعاليات الافتتاح أيضًا تقديم فقرات غنائية وفنية لفريق "أفرو جيت الموسيقي" بقيادة الفنان خالد عاطف، بجانب مشاركة طلاب كليات الإعلام والآداب والتربية في تنظيم الحفل كمتطوعين لخدمة الثقافة وللتوعية بأهمية دورها في النهوض بالمجتمعات.