وزير القوى العاملة يسلم 500 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، رفع المستهدف من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة من 200 إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، موجها مديرية القوى العاملة بالشرقية بتسجيل وحصر مزيد من العمالة غير المنتظمة حتى يتم تغطية هذه الفئة من العمالة بالكامل.جاء ذلك خلال تسليم الوزير 500 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي للعمالة غير المنتظمة من عمال الزراعة في منطقة وادي الملاك بمحافظة الشرقية في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور ياسمين فريد خميس، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون، وآسر حمدي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، وأحمد عبد الهادي، وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية.وحرص الوزير على تسليم تلك الوثائق التأمينية في مقر عمل المزارعين تأكيدا منه على أهمية المزارع والعامل المصري بصفة عامة، لتوجيه رسالة تفيد بأننا نهتم بكافة قطاعات العمال ونسعى لتوفير عنصر الأمان لهم ولأسرهم وهو جزء بسيط مما يستحقه العامل المصري.وأعرب الوزير عن سعادته لوجوده فى أجواء ذكرته بنصير العمال الراحل محمد فريد خميس، الذي كان له دور بالغ في إكرام العامل واعتباره القيمة الحقيقية للصناعة المصرية.وأكد سعفان أنه اليوم سعيد بتكريم العامل المصري الذي يثبت دائما أنه الأقوى في مواجهة التحديات، الأمر الذي ظهر جليا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، قائلا: "عندما يواجه العامل المصري التحديات يصنع الإعجاز وليس الإنجاز".ومن جهتها، أكدت ياسمين فريد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون، أن العمال هم أصحاب الهمم العالية وهم السبب الرئيسي في نجاح المجموعة في السنوات الماضية، مشيرة إلى أن والدها الراحل محمد فريد خميس كان يؤمن أن العمالة المصرية هي أكبر مميزات هذا البلد الأمر الذي أكدته جهود العمال أثناء جائحة كورونا وإصرارهم على العمل بكل جهد مقدمة لهم بالغ الشكر والتقدير.ومن جهته، قال مدحت الغمراوي مدير المديرية، إن هذا ليس الحفل الأول لتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لكن الجهود مستمرة لحصرها بتوجيهات وزير القوى العاملة المستمرة، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للوزارة هو حماية ورعاية القوى العاملة.