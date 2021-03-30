«ربيع» يكشف رسالة «السيسى» له فى أول أيام جنوح السفينة

قال رئيس هية قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إننا نواكب التطور التكنولوجي في عمليات التشغيل والاتصالات والإدارة وتداول المعلومات، حيث وصلت مشروعات الرقمنة في الهيئة إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن استمرار تطوير المجرى الملاحي كي يواكب كافة التطورات التي تمر بها الأساطيل البحرية التجارية حتى أصبح المجرى الملاحي الآن قادرا على استيعاب نحو 52% من أنواع السفن على مستوى العالم وهي ميزة متفردة لا يتمتع بها أي ممر ملاحي عالمي سوى قناة السويس.وأضاف أن هيئة قناة السويس سوف تستمر في القيام بدورها المتفرد من حيث خدمة حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية واستيعاب السفن من كافة الحمولات والأحجام، موضحا أننا نملك من القدرات والإمكانيات والمرشدين ومحطات المراقبة وكافة الإمكانيات اللازمة لضمان العبور الآمن لكافة السفن بالمجرى الملاحي حيث تعبر من القناة يوميا سفن أكبر من السفينة التي جنحت وفي توقيتاتها المحددة.وتابع رئيس هيئة قناة السويس "الأمر بلا شك سيخضع للبحث والتحقيق الدقيق لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسئولية وعادة في مثل الحوادث تتعدد الأسباب التي ينجم عنها هذا الحادث وسوف نستفيد من هذه التحقيقات كدروس لدعم خبرات الهيئة وتعزيز قدراتها".وأضاف: "لقد كشفت الأزمة عن المعدن الأصيل للإنسان المصري والتي لا تزيده المحن سوى إصرار وهذا الإنسان آمن بحكمة قيادته وقدرتها على الوصول إلى بر الأمان وأن تحقق لحاضره ومستقبله ما يطمح به فكل التحية والشكر لسيادتكم وكنتم مفتاح الإنجاز وكلمة السر في كل ما تحقق والذي اعتبره العالم إنجازا جديدا يضاف للإنجازات التي حققها الشعب المصري خاصة تلك التي تحققت على ضفاف قناة السويس".وأوضح ربيع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغني في أول يوم وقوع الحادث أن سمعة مصر في رقبتكم وأبلغت هذه الرسالة للعاملين بالهيئة وهم بدورهم كانوا يعملون ليلا نهارا ولا ينامون حتى يحققوا هذا الإنجاز في هذا الوقت القصير.واختتم الفريق أسامة ربيع قائلا "سيادة الرئيس نعاهد الله ونعاهد سيادتكم في استمرار العمل والتفاني في العطاء كي تظل هيئة قناة السويس الصرح الشامخ والمثال الأبرز للعزيمة والإصرار ومواجهة التحديات".