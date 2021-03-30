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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«سعر زجاجة خمرة» وراء مقتل شاب في قنا

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:58 م
الأمن
الأمن
قنا: إسلام البكري
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض واقعة مقتل شاب، متأثرًا بإصابته بطلق خرطوش، في قرية المفرجية التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 
وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد مصرع، محمد بكر، البالغ من العمر 40 عامًا، إثر إصابته بطلق خرطوش بقرية المفرجية التابعة لمركز قوص جنوبي محافظة قنا.
 
تحريات المباحث الجنائية، بقيادة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث بمديرية الأمن، كشفت تفاصيل الحادث، حيث بينت أن المجني عليه تشاجر مع، محمود. ع. ا، 25 عامًا، بسبب خلافات على سعر زجاجة خمرة بمركز قوص جنوبي محافظة قنا.
 
وأكدت التحريات، أن المتهم ذهب لشراء زجاجة خمرة، من المجني عليه، واختلفوا على قيمتها المادية، حيث رأى المتهم أن السعر أزيد من السعر الحقيقي بـ5 جنيهات، ونشب الخلاف بينهما، فأطلق عليه رصاصة أودت به قتيلًا في الحال، فيما أودعت الجثة بمشرحة المستشفي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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