محافظ أسوان: بروتوكول تعاون بين المحافظة والوطنية للصحافة

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وسعيد عبده، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، وذلك في إطار دعم المحافظة للأنشطة الفكرية والثقافية.وتناول اللقاء وضع تصور عام لتوقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة في مجال الإعلانات لخلق موارد مالية بتعظيم الاستفادة من المواقع والزوايا الجمالية لمدينة أسوان، بجانب منح تخفيضات لإصدارات الكتب من مؤسسة دار المعارف للمكتبات بالمدارس وأيضًا العاملين بالهيئات الحكومية، مع إعطاء فرصة للتقسيط المريح في هذا الإتجاه.من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية تقديره الصحافة الوطنية الصادقة والتي تعكس آمال ومتطلبات المواطنين مع إبراز ما يتم من منجزات غير مسبوقة لبناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.وأشار إلى أن الصحافة والإعلام هما إحدى الوسائل الهامة لمعاونة الأجهزة التنفيذية من خلال تسليط الضوء على المشاكل والاحتياجات الجماهيرية بالمصارحة والمصداقية الكاملة مما يسهم فى إيجاد حلولًا مناسبة لها.