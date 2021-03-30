رفع محاكمة المتهم بالتحرش بـ«طفلة المعادي»

رفعت الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقد بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة محمد جودت المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بخطف بالتحايل الطفلة المجني عليها يارا السيد حمدان امين البيومي بأن استدرجها إلى أحد العقارات قاصدا إبعادها عن ذويها واعين الرقباء فتتبعته طواعية إلى حيث أرشدها.واقترنت هذه الجناية بجناية اخري وهى هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية بالقوة بأن باغتها باستطالة يده إلي أماكن حساسة بجسدها بمواطن عفتها.