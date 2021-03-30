السيسي: افتتاح موانئ جديدة لربط البحرين المتوسط والأحمر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا سنفتتح قريبا عدة موانئ ضمن خطة التطوير التي تنتهجها الدولة من بينها ميناء برديس والسخنة بالإضافة إلى تطوير موانئ الاسكندرية وأبوقير ودمياط، لافتا إلى أن مصر حريصة على ربط البحرين المتوسط والأحمر بشبكة موانئ حديثة ومتقدمة.وأضاف الرئيس، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، أن الدولة اتخذت عدة خطوات وإجراءات فعلية لتطوير قناة السويس، مشيرا إلى أن القطار السريع سيربط ميناء السخنة بالعلمين خلال أربع ساعات.وأكد أن الدولة تسابق الزمن لتنفيذ خططها للتطوير بأيد مصرية، مبديا تقديره لكافة المصريين شركات وعمالة ومهندسين.وأضاف الرئيس: "أنا بطبيعتي صعب إرضائي، فما تحقق للهيئة الاقتصادية لقناة السويس قد يكون جيدا ولكن ما زال الطريق طويلا"، منوها بأننا "نحتاج إلى 100 ألف مشروع في مصر لتوفير فرص عمل للمصريين".