تحذير لبنانى من تصاعد التوتر مع النازحين السوريين

حذّر وزير الشئون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي المشرفية، اليوم الثلاثاء، من تصاعد حدة التوتر بين النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة بسبب التنافس على فرص العمل والحصول على الخدمات العامة.وقال الوزير المشرفية، في كلمة خلال جلسة حوار ضمن فعاليات "مؤتمر بروكسل الخامس من أجل دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، بعنوان "التنمية الاقتصادية وسبل العيش المستدامة في المنطقة"، عبر تطبيق "زووم":"أمام هذا الواقع، لم نقف مكتوفي الأيدي، لقد حاولنا نزع فتيل التوترات من خلال تطبيق مبدأ مراعاة حساسية النزاع، واتباع نهج عدم إلحاق الضرر في خطة لبنان للاستجابة".وأشار إلى أن "لبنان يستضيف منذ عام 2011 أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم"، لافتا إلى أنه كان "من المفترض أن ينتقل من الاستجابة الإنسانية إلى مقاربة تنموية مستدامة، ولكن ذلك لم يحصل، بسبب الأزمات المتلاحقة التي أدت إلى ازدياد الأوضاع سوءا، ونتج عنها ارتفاع دراماتيكي في مستوى الفقر".