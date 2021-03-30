«البيطريين» تعلن مد صلاحية استمارة تسجيل الأعلاف والخامات لـ6 سنوات

أعلن الدكتور خالد سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، توصله لاتفاق مع مسئولي المركز الإقليمي للأعلاف والإضافات ووزارة الزراعة، لمد سريان صلاحية استمارة تسجيل الأعلاف والخامات إلى 6 سنوات بدلًا من 3 سنوات، بداية من تاريخ 11 أبريل 2021، بالإضافة إلى تجديد التسجيل الخاص بالأعلاف البريمكسات والخامات المنفردة بها فور تقديم الطلب بالتجديد دون الحاجة لإعادة التقييم الفني.وأضاف «سليم» أن الاتفاق تضمن الحفاظ على المدة الزمنية بين تقديم طلب التسجيل وحتى إصدار الاستمارة، بحيث لا تزيد على 3 أشهر بحد أقصى في حالة اكتمال جميع الأوراق والمستندات اللازمة للتسجيل ما لم يستلزم الأمر ملاحظات أو استفسارات إضافية تخص الآراء الفنية أو الإدارية.