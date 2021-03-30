مواصلة أعمال التجميل بشوارع أرمنت

في إطار استمرار أعمال خطة النظافة والتجميل لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بالمركز والقرى التابعة له، صرح العميد عبد الله عاشور، رئيس المركز، بأنه تم اليوم إتمام أعمال النظافة بطريق الترسانة النيلية بقرية المحاميد حيث تم رفع 300 م3 ناتج تطهير مصرف الترسانة بطول 200 متر، وذلك بالإضافة إلى الأعمال السابقة بنفس الطريق.كما استهدفت حملة النظافة والتجميل اليوم طريق الحوزة بقرية المحاميد بدأ من كوبري ترعة أصفون حتى ترعة الحوزة وتم رفع ٣٠٠م٣ ناتج تطهير المصرف بطول ٢٥٠م بمعدات الوحدة المحلية لقرية المحاميد تحت إشراف رئيس القرية وسكرتير القرية ومشرفين وعمال النظافة والتجميل.جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.