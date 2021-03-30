«كيفية إدارة الوقت».. ورشة عمل بجامعة حلوان

عقدت جامعة حلوان دورة تدريبية جديدة عن إدارة الوقت لموظفيها، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف محمد ناصر، أمين عام الجامعة، مها عبد الرحيم يونس، أمين الجامعة المساعد، عبد القادر يونس، مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، حاضرها في الدورة التدريبية الأستاذة الدكتورة منال محمود خيري، أستاذ مناهج واستراتيجيات العلوم الاقتصادية بكلية التربية.وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، على أن جامعة حلوان تحرص دائما على تنظيم الدورات التدريبية للعاملين والتي تسهم بدورها على تحسين مستوى كفاءة وأداء العاملين من خلال تعزيز وتنمية وصقل مهاراتهم، مضيفا أن استمرارية التعلم ضرورة تحتمها التطورات السريعة فى الاتجاه نحو دولة رقمية حديثة والتي تطبقها جامعة حلوان وفق خطط مدروسة ودقيقة لمواكبة منظومة التحول الرقمى فى ظل تداعيات فيروس كورونا وما تتطلبه وسائل التدريب من استثمار للوقت والجهد لتحقيق أفضل النتائج ما من شأنه رفع كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها فى نطاق المجتمع الجامعي وخارجه بكلّ ما هو مفيد، كما يسهم في تعظيم قيم الاستفادة من الوقت لجميع العاملين.وتناولت الدورة التدريبية التعرف على أهمية الوقت، كذلك التعريف بالوقت بأنه العمر المحدد الذى لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال، كما أنه هو المساحة الزمنية التي تبدأ بمولد الإنسان وتنتهي بوفاته، والتعرف على خصائص الوقت كمورد محدود يتميز بسرعة انقضائها والتأكيد على أن ما يمضى منه لا يعود ولا يمكن أن يعوض.كما تم خلال الدورة التدريبية توضيح مفهوم إدارة الوقت من حيث أنه يعنى كيفية إدارة الذات والاستخدام الفعال للموارد المتاحة بما فيها الوقت، حيث أن كل عمل إدارى يحتاج إلى وقت واذا لم نتمكن من استثمار الوقت كله فيجب أن نستثمر أكبر قدر منه بشكل فعلى ومثمر، وكذلك شرح أنواع الوقت من حيث الوقت التحضيري، الوقت الإبداعي، الوقت الانتاجى، والوقت العام، وكذلك مبادئ الوقت من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات، كما تضمنت التخطيط للوقت وأهميته من حيث اتقاء الأزمات وتوفير الوقت، وربط الحاضر بالمستقبل ووضع وتحديد الاهداف والأولويات، بالإضافة إلى المنهج المنظم إلى تخطيط الوقت.وتضمنت الدورة التدريبية الحديث عن أهمية إدارة الوقت في تنظيم المهام والأعمال بالمنظمات، حيث يعد الوقت مقياس لمستوى التقدم ويساهم فى تحقيق الأهداف، ويعد أحد المؤشرات لقياس كفاءة وفعالية المديرين وهو الحكم بين الإنسان الناجح وغيره، وكذلك الحديث عن إدارة الوقت داخل العملية الإدارية واستثماره، وناقشت أيضًا مضيعات الوقت والعوامل التي تؤدي إلى ضياعه.وتم تقديم المقترحات العامة لزيادة فاعلية إدارة الوقت، واستغلال وقت الفراغ، كما تضمنت الحديث عن إدارة الٱجتماعات وأسباب نجاحها، وتفويض السلطة، وتنمية المهارات التفويضية.