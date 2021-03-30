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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط صاحب مخبز تصرف فى 600 كيلو دقيق مدعم بالإسكندرية

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 02:15 م
ضبط صاحب مخبز
ضبط صاحب مخبز
نرمين محمود الدهان
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ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل الوزارة، صاحب مخبز تصرف في 600 كيلو دقيق مدعم، اليوم، خلال حملة تموينية.

بداية الواقعة حين أصدر المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين، وعليه قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدي، وفريق العمل التابع له أحمد حسن وأحمد علي، بشن حملات على المخابز.

وأسفرت الحملات عن ضبط 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جرام بمجموع 600 كيلو جرام، بأحد المخابز البلدية بمنطقة وسط بغرض سد عجز فى تصرف دقيق الحصة المنصرفة للمخبز وغير مصرح بتداوله بالإسكندرية، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

يأتي ذلك بعدما نجحت المديرية، منذ عدة أيام، في تحرير 253 محضرا تموينيا خلال 7 حملات كبرى على مستوى نطاق المحافظة، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتطبيق القانون حفاظًا على مصلحة المواطن، وضبط الأسواق قبل انطلاق شهر رمضان المقبل.

وجاءت المحاضر لمخالفة وزن رغيف الخبز للاشتراطات، بالإضافة إلى حملات على المخابز السياحية التي لا تحمل تراخيص، ومحاضر عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، بالإضافة إلى بيع السجائر بأسعار زائدة عن المقرر لها.

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