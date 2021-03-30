محافظ السويس يستقبل نائب رئيس وزراء كرواتيا

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم جوردان رادمان نائب رئيس الوزراء ووزيرالشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية كرواتيا والوفد الرسمي ووفد رجال الأعمال المرافق له، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء محمد شعبان رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.وفي بداية اللقاء أعرب المحافظ عن سعادته بخلق استثمارات مشتركة بين البلدين تعود بالنفع علي المحافظة وإتاحة فرص عمل جديدة لشباب السويس.كما استعرض فرص الاستثمار بمحافظة السويس وما تمتاز به من موقع متميز على رأس خليج السويس وموقعها الفريد عند مدخل قناة السويس من الجنوب، كما يوجد بها 5 موانئ اقتصادية ومنطقتين صناعيتين وهي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ومنطقة عتاقة الصناعية والتي تعد مناطق جاذبة للاستثمار من حيث مساحة الأراضي المتاحة أو البنية التحتية ووجود شبكة طرق حديثة.وأشار نائب رئيس الوزراء الكرواتي إلى أن زيارته تعد الأولي لمحافظة السويس، وأنه خلال الفترة القادمة سوف يتم طرح عدد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية بالمحافظة، وذلك لما تتمتع به من مقومات الاستثمار بمجالاتها المختلفة.وفي نهاية اللقاء قام المحافظ بتسليم درع المحافظة لنائب رئيس الوزراء لجمهورية كرواتيا، متمنيًا دعم أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.