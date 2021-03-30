محافظ الإسكندرية يستقبل سفير جمهورية البيرو لبحث تعزيز التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الدكتور بول باريدس بورتييا سفير جمهورية البيرو بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كل الأصعدة، جاء ذلك بحضور السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الجنوبية.في البداية؛ رحب المحافظ بسفير جمهورية البيرو علي أرض الإسكندرية، وأكد أننا نعمل علي تعزيز التعاون بين الجانبين علي كل المستويات لا سيما في المجال الثقافي والمجال السياحي، لافتًا إلى أنه يجب التركيز على العلاقات الثقافية بين الجانبين، وخاصة أن الجانب الثقافي أحد أهم الجوانب التى تقرب الشعوب لبعضها البعض، وأكد استعداد المحافظة لتقديم الدعم الكامل لتعزيز تلك العلاقات بين الجانبين.وأشار السفير أشرف منير إلى أن هناك علاقات قوية مشتركة بين مصر وأغلب دول أمريكا اللاتينية، والتي بدأت منذ أكثر من ٧٠ عامًا، لافتًا إلى أن هناك العديد من عوامل التشابه بين الشعب المصري وشعوب دول أمريكا اللاتينية وخاصة في الظروف الحياتية والثقافية وكأنهم روح واحدة وفكر واحد ومن منبع واحد، كما أن هناك العديد من أوجه التشابه بين الحضارة الفرعونية وحضارة الأنكا، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية المصرية تعمل بجد لتعميق العلاقات في جميع المجالات مع جميع دول أمريكا اللاتينية.من جانبه؛ شكر السفير المحافظ علي حفاوة الاستقبال، معربًا عن رغبته فى زيادة توطيد العلاقات بين الجانبين من خلال فتح خطوط طيران مباشرة بين جمهورية مصر العربية ودول أمريكا اللاتينية، مضيفًا أن الإسكندرية من أهم المحافظات ولها طابع خاص، وأكد علي اهتمامه بدفع وتنمية العلاقات بين مصر والبيرو في كل المجالات، مرحبًا بزيادة التعاون المثمر مع محافظة الإسكندرية علي كل الأصعدة.