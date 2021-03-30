تفاصيل اجتماع أوقاف مطروح استعدادًا لشهر رمضان

عقد الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اجتماعا مع مديري إدارات أوقاف مطروح لمناقشة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان.وأكد وكيل أوقاف مطروح على الالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال إقامة صلاة التراويح بالمساجد والدعاية لصكوك الأضاحي كمشروع ديني ووطني، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء المدن في إقامة الاحتفاليات الدينية في القاعات الكبرى.ووجه بتكثيف الدروس العلمية عبر السوشيال ميديا عن الصيام وآدابه وأخلاقيات الصائم والتأكيد على أهمية الأسرة والحوار الأسري والحديث عن انتصارات الأمة ومجدها وتاريخها وضرورة العودة إليه انتماء للأمة والوطن والعمل الجاد على البناء والتنمية.