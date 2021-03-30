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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني في رمضان 2021

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:51 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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يعود كبار النجوم للدراما التليفزيونية من جديد وخلال هذا التقرير نرصد أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني في رمضان 2021 ، الذي يعد من أهم الأعمال المعروضة خلال الموسم الرمضاني القادم ويشهد الموسم منافسة كبيرة وصعبة للغاية من خلال عدد كبير من النجوم المشاركين في الموسم الجديد.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني في رمضان 2021

تشهد أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني في رمضان 2021 الكثير من التحولات والإثارة والتشويق خلال الأحداث ويجمع الفنان يحيى الفخراني صاحب شخصية نجيب زاهي زركش بين الكوميديا والتراجيديا في دوره الجديد بالمسلسل المنتظر من قبل الكثير من الجمهور ومن المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني بشكل حصري عبر قناة أون.

ومسلسل نجيب زاهي زركش هو تعاون جديد بين الفنان يحيى الفخراني والمخرج شادي الفخراني والمؤلف عبد الرحيم كمال، حيث يجسد الفنان الكبير دور أب ثري للغاية يفقد نجله الذي لا يعرف أنه موجود من الأساس وبعد سنوات طويلة للغاية يصل إليه ولا يصدق من المفاجأة ولكنه يحاول التقرب منه فيدخل إلى مجموعة من الأصدقاء التي يتواجد بينهم ابنه فتحدث مفارقات كوميدية نتيجة اختلاف الطبقات والأجيال وسط أجواء من الكوميديا والإثارة والتشويق والتراجيديا في الوقت نفسه في وجبة درامية اعتاد الفنان الكبير على تقديمها لجمهوره في الموسم الرمضاني.

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أبطال وصناع مسلسل نجيب زاهي زركش

يشارك في مسلسل نجيب زاهى زركش مع الفنان الكبير بطولة يحيى الفخراني عدد كبير من النجوم منهم أنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير، كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده ومحمد الصاوى، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادى الفخرانى.

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